Masserano: pompieri salvano un gatto caduto in un pozzo

MASSERANO - Il tempestivo intervento di una squadra dei Vigili del fuoco ha salvato, nella serata, la vita a un gatto. L'animale, forse spaventato da un rumore, era finito in un pozzo, a Masserano. Il suo miagolio disperato è stato sentito dai residenti, che si sono rivolti alla centrale operativa di via Santa Barbara. Con non poche difficoltà, viste le condizioni in cui i pompieri hanno dovuto operare, il gatto è stato recuperato e rimesso in libertà.