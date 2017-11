Biella: parcheggia la bici e non la trova più

BIELLA - Sono tornati in azione i ladri di biciclette. A prendere il volo è stata una due ruote parcheggiata, da un 33enne, in piazza Martiri della Libertà, a Biella, nei pressi del teatro Sociale. Qualcuno, approffittando dell'assenza del proprietario, ha pensato bene di impadronirsene. Un furto anomalo, comunque, visto che i veri colpi su commissione vedono sparire decine di bici. In questa occasione è più probabile che si tratti di qualcuno che, rimasto appiedato, voleva tornare a casa senza faticare troppo...