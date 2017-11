Sono milionari due nomadi truffatori di anziani arrestati dalla polizia

BIELLA - Restano in carcere i due nomadi di etnia sinti, Alessandro Cena e Maverick Alafleur, arrestati lo scorso 18 ottobre dalla squadra mobile di Biella al termine di un'indagine partita da alcuni furti e raggiri messi a segno ai danni di anziani. Il tribunale del Riesame, infatti, ha respinto la richiesta del difensore di concedere loro una misura cautelare meno pesante. I soggetti, considerati socialmente pericolosi, hanno alle spalle precedenti penali dai quali si desume la propensione a delinquere e l'assoluta indifferenza alle regole della convivenza civile. Ma non basta. Seppure risultavano residenti in una baraccopoli di Carmagnola, avevano nella disponibilità la villa di un familiare, oltre che 24 conti correnti, circa due milioni di euro in contanti e dodici appartamenti, ora tutti posti sotto sequestro. Adesso le indagini proseguono e potrebbero portare, a breve, all'identificazione di altri complici. E come sempre occorre ricordare che, in caso di dubbio, mai aprire la porta agli sconosciuti e contattare subito le forze dell'ordine. Basta poco: solo comporre questi tre numeri 112 o 113.