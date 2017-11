In panne con il veicolo viene scambiato per un aspirante suicida

BIELLA - Resta in panne con la sua Apecar sul ponte della Tangenziale, a Biella, e qualcuno pensa che voglia farla finita. È accaduto ieri, mercoledì 8 novembre. Un 48enne, residente in provincia, si è ritrovato con il veicolo fermo. Chiamato il carro-attrezzi, si è fermato vicino al mezzo in attesa dei soccorsi. È stato allora che è stato notato da alcuni automobilisti di passaggio che, temendo volesse mettere in atto un gesto anti-conservativo, hanno contattato le Forze dell'Ordine. Quando una pattuglia dell'Arma è giunta sul posto, l'equivoco si è subito chiarito.