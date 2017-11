Incidente in tangenziale: donna ferita e disagi per il traffico in tilt

BIELLA - Ancora un incidente stradale in Superstrada. I fatti sono di oggi, intorno alle 11, sul famigerato "curvone" in entrata su Biella, con due auto coinvolte. Potrebbe essere stato l'asfalto bagnato dalla pioggia di questi giorni la causa della perdita del controllo di un mezzo, che si è ribaltato sulla carreggiata, da parte di un'automobilista. L'auto hai poi colpito un altro autoveicolo, senza conseguenze per il conducente. Immediati i soccorsi di vigili del fuoco, che hanno estratto dall'abitacolo la conducente dell'auto, e del personale del 118 che ha accompagnato la donna al Pronto soccorso. Hanno effettuato i rilievi del caso gli uomini della Polizia locale. Inevitabili i disagi stradali per gli altri automobilisti di passaggio.

