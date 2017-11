Ancora un giovane segnalato quale assuntore di droga

BIELLA - Un 22enne residente in Valle Cervo è stato segnalato dai carabinieri, alla Prefettura, quale assuntore di sostanze stupefacenti. Il ragazzo, un paio di giorni fa, è incappato in un posto di controllo dei militari dell'Arma e trovato in possesso di due grammi di hashish. Un fenomeno, quello della diffusione di sostanze stupefacenti tra i giovani, che si fa sempre più importante. Non passa giorno che, nelle cronache locali, non emerga la notizia di un sequestro, anche minimo, di droga. Inoltre, dopo anni, ha fatto la ricomparsa nel Biellese anche l'eroina, con il sequestro di cinque grammi avvenuto a opera dei carabinieri. Va ricordato a coloro che vengono segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti, che verranno convocati nel Palazzo del Governo e dovranno sostenere, come prevede la legge, un colloquio con il personale del Not (Nucleo operativo tossicodipendenze). Lo scopo è quello di accertare se si è trattato di un singolo episodio, a cui seguirà l'invito a non far più uso di droga.