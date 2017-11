Ancora furti nel Biellese

BIELLA - Continua l'escalation di furti in provincia. A venire colpiti esercizi commerciali e abitazioni private. Da un negozio di Gaglianico è sparito un giubbotto di colore verde. Ad agire una coppia: mentre lui si cambiava, lei sfilava la placca anti-taccheggio dal capo di abbigliamento. Qualcuno, ieri, mercoledì 8 novembre, ha tentato di fare irruzione in una casa di Graglia. Dopo aver sfondato una porta in legno, è rimasto bloccato da un'altra in metallo. E ancora, a Biella, i soliti ignoti hanno tentato di introdursi in un alloggio, passando dalla finestra del bagno, senza riuscirvi. In ultimo, due malviventi sono stati sorpresi, a Occhieppo Inferiore, mentre cercavano di introdursi in una casa.