Meo Sacchetti a Biella per presentare il suo libro

BIELLA - Eurotrend Pallacanestro Biella organizza per lunedì 13 novembre alle ore 18 presso il Glamour Lounge & Restaurant di via Guastavo di Valdengo 2, nel cuore di Biella, un appuntamento con l'allenatore della Nazionale italiana di Pallacanestro coach Meo Sacchetti. All'evento promosso dal club rossoblù e che si inserisce all'interno della manifestazione #fuoriluogo, città e cultura, verrà presentato al pubblico biellese il nuovo libro «Il mio basket è di chi lo gioca» di cui il tecnico pugliese è autore. Sarà una serata davvero speciale, per tutti i partecipanti l'occasione di confrontarsi con il capo allenatore dell'Italbasket a pochi giorni dai test match che gli Azzurri affronteranno con Romania e Croazia. Alla serata prenderanno parte anche coach Federico Danna, responsabile del settore giovanile di Pallacanestro Biella, e l'ex capitano delle giovanili rossoblù Luca Murta.