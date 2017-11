Va a trovare la mamma e viene bloccato da un gregge di pecore

CANDELO - Va a trovare la madre e non riesce a raggiungerla. Nel cortile dell'abitazione, infatti, stazionava u gregge di pecore, difese da un cane particolarmente aggressivo. Al 55enne di Benna, a quel punto, non è rimasto altro da fare che rivolgersi ai carabinieri, che hanno immediatamente inviato una pattuglia in via Falla, a Candelo. Il proprietario degli animali, sfuggiti da un vicino prato dopo aver divelto la recinzione, è stato rintracciato e gli ovini riportati al pascolo.