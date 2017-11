Centra con l'auto un gigantesco rotolo di plastica

GAGLIANICO - Poteva avere gravi conseguenze l'incidente di cui è rimasto vittima ieri, mercoledì 8 novembre, un automobilista di 26 anni. Il giovane, al volante di una Ford Fiesta, a Gaglianico, si è trovato improvvisamente davanti un gigantesco rotolo di plastica, di quelli usati per ricoprire i campi nella stagione invernale, caduto presumibilmente da un camion. Prima di lui, però, a centrarlo era stato il conducente di un altro veicolo, che sopraggiungeva sulla corsia opposta e che, colpendolo, l'aveva fatto rimbalzare altrove. Ora sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per risalire al mezzo pesante che ha perso parte del carico.