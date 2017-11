Eventi a Biella, ecco cosa fare l'11 e ill 12 novembre

BIELLA – Un weekend pieno di sorprese che soddisferanno tutti i gusti. Dalla musica, alla cultura, passando per lo sport per arrivare agli eventi dedicati al gusto. Ecco qualche consiglio per godersi il fine settimana.

7 note per il Parkinson

Torna per il secondo anno consecutivo «7 note per il Parkinson», il concerto benefico organizzato dall'Associazione di Volontariato Apb Amici Parkinsoniani Biellesi Onlus, con il patrocinio del Comune di Vigliano Biellese e il sostegno del CTV Centro Territoriale per il Volontariato - Vercelli Biella. Sul palco del Teatro Erios di Vigliano si darà vita a una serata di spettacolo e musica, conlo scopo di raccogliere fondi per finanziare le attività che l'APB organizza durante l'anno nelle sedi di Biella, Lessona e Vercelli a favore dei malati di Parkinson e dei loro familiari. Sul palco quest'annao: il Tango Argentino a cura dei ballerini Maria Grazia Penna, Marco Caligaris e Leonardo Leonesi, «Le Scatole Cinesi» , ovvero una mezz'ora di rock'n'roll concentrata in due medley che vi faranno spaziare nella storia e... nella geografia ed in fine il Biella Gospel Choir live, ovvero la più importante ensamble del territorio dedicata alla musica Gospel, diretta dal maestro Fausto Ramella Pajrin, attiva dal 2005 e conosciuta per la qualità e l'impatto emotivo delle esecuzioni. Prenotazione consigliata inviando una richiesta ad apbbiella@gmail.com o tramite messaggio whatsapp al 338 6602315.

Libri e musica

Sabato 11 novembre, alle 19 da Cigna Dischi (via Italia, 10), la presentazione del libro «La storia del Punk» di Stefano Gilardino. Presentazione a cura di Barbara Masoni in presenza dell'autore. La presentazione locale del libro sarà particolarmente gustosa, grazie anche all'alternanza delle parole dell'autore con la musica suonata direttamente dai vinili Punk di proprietà dello stesso e portati appositamente per l'evento. Saranno inoltre mostrati veri e propri cimeli come copie delle prime fanzines in cui Stefano ha esercitato la propria attività critica. La presentazione prevede per gli intervenuti un piccolo rinfresco offerto da Cigna Dischi in chiusura dell'evento. Per informazioni: Cigna Dischi, 015 21802, cigna_dischi@hotmail.it.

A Casa Zegna

Domenica 12 novembre, Casa Zegna, (Trievro, via Marconi, 23), in occasione della Settimana della Cultura d'Impresa la Fondazione Zegna propone una giornata nel cuore dell'archivio storico con una visita inedita ai preziosi campionari che hanno fatto la storia della moda e che ancora oggi costituiscono un'importante fonte di ispirazione. Prenotazione obbligatoria. Per informazioni: Casa Zegna, 015 7591463, www.fondazionezegna.org, archivio.fondazione@zegna.com.

Musica e spiritualità

Sabato 11 e domenica 12 novembre a Hydro (via Serralunga, 31) «Musica&Spiritualità. Primo appuntamento dedicato all'approfondimento del rapporto tra musica e spiritualità, sacro, danza e innovazione sociale. Dalle 17 alle 19 presso lo Store di Cittàdellarte, «La danza elettronica nel Terzo Paradiso di Pistoletto», riflessioni sul rapporto tra arti, spiritualità e innovazione sociale. Dalle 19 alle 21.30 nelle Sale auliche di Cittadellarte, aperitivo +e Djset a cura di Matteo Saltalamacchia, dalle 22 a Hydro, a cura di Jazz:Re:Found: Lark e Adam Rockfondatore di Jazz re:freshed, installazione a cura di Aaron inker e Djset a cura del collettivo AltrAvenir. Durante il talk verranno approfondite la Danza e la Spiritualità nel mondo, mettendo in luce le due dinamiche di approccio alla spiritualità: quella tribale, preistorica, percussiva e improvvisata, dove le divinità scendono e prendono l'individuo, quella religiosa, codificata, armonica e composta, dove gli individui cercano di elevarsi alla divinità. Passando poi per la visione spirituale dell'Universo di Michelangelo Pistoletto. Concludendo con alcune domande sul Clubbing come forma di innovazione sociale, in grado di creare consapevolezza e di aprire al Sacro. Nella società postmoderna, della tecnologia e del digitale, la musica sempre più spesso viene svuotata di ogni significato, appiattita e ridotta a puro oggetto di consumo. La nostra intenzione è quella di ridare centralità alla musica quale forma di espressione fondamentale della natura umana. Musica che apre al sacro, libera l’uomo, genera rituali e momenti di comunione. Un percorso di riflessione sulla musica tra filosofia e spiritualità attraverso un talk e performance musicali di vario genere. Ingresso libero con tessera Arci.

Musica live

Sabato 11 novembre, al Sekhmet Pub di Quittengo, Ricky Massini and The Bonus Track Band. Una serata all'insegna del rock/blues.

Sport

Domenica 12 novembre dalle 9 a Rosazza, il primo raduno boulder della Valle Cervo, un evento imperdibile per gli amanti del bouldering nello scenario magico di Rosazza e Le Desate. Un'occasione per divertirsi e arrampicare in compagnia in un contesto naturale suggestivo, ricco di possibilità per il boulder. Dalle 9 alle 16: evento boulder, dalle 16 alle 18: visita alla Casa Museo dell'Alta Valle Cervo, dalle 18 alle 18.30: aperitivo offerto da Birreria Biellese, dalle 18.30 alle 20 incontro con alcuni protagonisti dell'arrampicata biellese: Enrico Rosso, Andrea Zanone, Marco Zanone, Stefano Perrone. Proiezioni di immagini e video.

Mercato agricolo al Ricetto

Il meglio della produzione agroalimentare del territorio biellese inserito in un contesto magnifico, ovvero quello del Ricetto di Candelo, uno dei borghi più belli d'Italia. Tutto questo è Mercato d’Autunno, l'appuntamento di novembre del mercato dei produttori agricoli che si terrà domenica 12 nel cuore del borgo medievale. I produttori agricoli avranno ancora una volta la bella opportunità di incontrare personalmente i consumatori, per rispondere alle richieste, far conoscere i processi di produzione, le caratteristiche dei loro prodotti e i migliori abbinamenti, che spaziano dal vino alla birra, dal miele, alle confetture, ai formaggi e poi gli ortaggi autunnali, la frutta, le piante aromatiche, i dolci artigianali, le farine, i salumi e i prodotti della fattoria tipici di questa stagione, una occasione unica per conoscere i veri sapori del nostro territorio. Per tutta la giornata, dalle 10 alle 18 sarà un piacere passeggiare lungo le rue medievali del Ricetto, che per l’occasione ospitano gli stand con la vendita di tanti prodotti profumati e colorati tipici dell'autunno. Alle 12.30 sarà possibile degustare all’interno del Ricetto una deliziosa ricetta del territorio di Bianca Zumaglini «Riso al profumo di autunno» per l’occasione appositamente preparata da Trattoria d'Oria. La ricetta prevede l'impiego dei frutti di stagione più pregiati, il riso di baraggia, la frutta secca, le mele e altri gustosi ingredienti, tutti reperibili nel mercato dei produttori agricoli. Nel pomeriggio saranno organizzati alcuni laboratori dalla Condotta di Slow Food, in continuità con la ricetta proposta:

alle 15 a cura di Bianca Zumaglini «Le mele e gli ortaggi di stagione nelle ricette tradizionali biellesi», alle 16 a cura di Roberto Bistolfi «Il riso di Baraggia Biellese e Vercellese». Alle 17 «La mela, da frutto a chutney» a cura di Chiara Cassone (Frutteto di Bersej) ed Enrico Covolo (Vivaio il Vecchio Melo).

Natura

Sabato 11 novembre alla Falconeria di Oropa si terrà la giornata di avvicinamento ai rapaci che nasce dalla volontà di fornire una concreta base di conoscenze su ciò che concerne la gestione di questi animali, affinché tutti coloro che lo desiderino, possano comprenderne le difficoltà ma anche e soprattutto le gioie e le soddisfazioni. L'obiettivo è aggregare sempre più appassionati per realizzare un sogno: entrare nel misterioso mondo dei rapaci notturni e diurni. Lo faremo attraverso lezioni teorico-pratiche, video, racconti e voli, accompagnati come sempre dai nostri fedeli amici gufi, barbagianni, civette, poiane e gheppi. Moltissimi saranno gli argomenti che verranno affrontati: cura, mantenimento, addestramento, biologia, alimentazione e legislazione. Per garantire a tutti i partecipanti la giusta attenzione, l'attività è a numero chiuso. Per info, costi e prenotazione obbligatoria: 3384191105 Orietta Gazzetto

Vintage e beneficenza

Sabato 11 novembre alle 20 a Villa Piazzo di Pettinengo, cena, atmosfera e musica a tema anni '60 per sostenere la casa per l'autismo. Costo serata euro 24. Prenotazione obbligatoria. E' gradito un abbigliamento o anche solo un dettaglio d'epoca. Per informazioni: 320 0243993 o 339 8855362.

Sapori della tradizione

Alle 20 al Salone Comunale Enal di Veglio, la seratat dedicata alla Bagna Cauda. Menù: antipasti caldi e freddi, bagna cauda alla piemontese con verdure cotte e crude, sorbetto, toma di Veglio, dolce della casa, acqua, vino, caffè e pussacaffè. Prezzo: 25 euro (15 euro ragazzi da 6 a 12 anni), caparra 10 euro. Partecipazione aperta a tutti fino a esaurimento posti. Per informazioni:

Viola Maura 333 8909118, Botto Fantona Silvia 339 8402563.

Il brunch della domenica

Al Vecchio Mulino di Valdengo, domenica 12 novembre, il brunch è buon mix tra colazione e pranzo, è la soluzione delle domeniche in cui ci si alza tardi affamati e consapevoli che la solita colazione non soddisferebbe a pieno le nostre voglie. Buffet € 10 bevande comprese.