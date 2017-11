Ruba merce per un valore di 200 euro e poi fugge dalla polizia

BIELLA - Ruba merce per 200 euro, si fa inseguire dalla Polizia e alla fine, bloccato, viene denunciato per furto. È un cittadino romeno di 21 anni, residente in provincia, quello che ieri, giovedì 9 novembre, ha tentato il colpo in un negozio del Centro commerciale "Gli Orsi" di Biella. Conosciuto da tempo alle Forze dell'Ordine, era attenzionato anche dal personale di sorveglianza. Quando è entrato nell'esercizio commerciale, pertanto, è stato tenuto d'occhio. Dentro, si è impadronito di una borsa a tracolla e di quattro capi di abbigliamento, per poi cercare di guadagnare l'uscita senza pagare. Non sapeva che, la security aveva già allertato la Polizia e infatti, dopo un breve inseguimento, è stato bloccato dagli agenti, giunti in pochi minuti sul posto, nel vicino parcheggio. Perquisito, addosso aveva anche una pinza per staccare le placche antitaccheggio, che gli è costata una denuncia per porto abusivo di oggetto atto a offendere.