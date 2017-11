Ivoriano sventa un furto su un'auto

BIELLA - Vede due ladri forzare la portiera di un'auto e, oltre a dare l'allarme, ne blocca uno. Protagonista della vicenda, avvenuta in via Ravetti, a Biella, un cittadino ivoriano di 31 anni. Nei giorni scorsi l'uomo, verso le 22,30 stava tornando a casa, quando ha notato due ragazzi armeggiare vicino alla Yunday che una donna, di 41 anni, aveva parcheggiato in strada. Intuendo che si trattava di due "ladruncoli", alla ricerca di qualcosa di valore da sottrarre, è immediatamente intervenuto, riuscendo a bloccarne uno, di 19 anni, per poi consegnarlo nelle mani dei carabinieri. L'altro, un minore, è riuscito a scappare. Riconosciuto, è stato in seguito segnalato al tribunale preposto, a cui dovrà rendere conto del suo comportamento.