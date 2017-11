Auto si ribalta, ferito il conducente e portato all'ospedale

MOTTALCIATA - Incidente stradale, nella notte, in paese. Secondo una prima ricostruzione dei soccorritori il conducente di un Fiat Doblò stava viaggiando in via Repubblica, quando ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. L'uomo (di 48 anni) stava trasportando un carico di dolci, finiti in strada dopo l'impatto. Ad estrarre l'uomo dall'abitacolo dell'auto sono stati i vigili del fuoco intervenuti insieme ai carabinieri, provenienti da Cossato. L'uomo non è mai stato in pericolo di vita, ma le sue condizioni di salute sono subito parse gravi al personale dell'ambulanza del 118 intervenuta. Ecco perché è stato trasportato all'ospedale.

Sul luogo dell'incidente, anche personale di un'ambulanza del 118 (© Vigili del fuoco - Biella)