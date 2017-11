Filatura Drago, progetto per un nuovo welfare aziendale

BIELLA - Grande successo all’interno della Drago Spa per la prima lezione di functional strength, coordinata dall’istruttore federale Simone Roveri. Un progetto che rientra nel nuovo welfare aziendale di Drago Lanificio in Biella, sempre più attento all’esigenze dei propri dipendenti, valore aggiunto dell’intero gruppo. Un nuovo metodo di functional training, strutturato, programmato e ispirato a precisi criteri di pianificazione e organizzazione del lavoro muscolare, capace di adattarsi alle capacità di ogni singolo allievo. Un’iniziativa volta alla salute dei dipendenti del gruppo Drago, che attraverso un ciclo di lezioni mirate potranno scaricare lo stress e le tensioni muscolari, accumulate durante l’orario di lavoro, e nello stesso tempo consolidare un gruppo sempre più compatto e capace di raggiungere importanti obiettivi, contribuendo in modo sostanziale al continuo processo di crescita dell’intera azienda.

Ginnastica (© Diario di Biella)