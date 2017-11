BIELLA - Auto in fiamme, nella notte, in via Firenze nel quartiere di Chiavazza. Un passante ha quindi chiamato la centrale operativa dei Vigli del fuoco, che immediatamente hanno raggiunto la sede dell'incendio. I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Anche i carabinieri hanno partecipato alle operazioni, che porteranno ad un'indagine per scoprire la natura delle fiamme. L'auto ovviamente è stata completamente distrutta.