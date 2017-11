Trossi: la triste conta dei «vuoti» nell’ex via dell’industria biellese

BIELLA – Percorrendo ex SS 230, meglio nota come Trossi, sono poco più di 10 i chilometri che congiungono Massazza, a sud, con l’ingresso a Biella a nord. 10 chilometri che per molti anni non solo hanno rappresentato la via preferenziale per raggiungere la città, ma pure il cosiddetto «biglietto da visita» con cui Biella si presentava al mondo esterno, tra outlet e fabbriche. Ripassandoci oggi, lo sappiamo bene, non è più così: noi abbiamo provato a fare il percorso a ritroso, partendo dalla città per arrivare ai confini della provincia e fermandoci nelle piazzole a contare i «vuoti», ovvero le strutture inutilizzate, in vendita o in affitto.

Altro spazio vuoto lungo la Trossi (© Diario di Biella)

DA AIAZZONE IN GIÙ – Togliamo subito di mezzo la questione più spinosa, ovvero il famoso polo del mobile di cui ancora la primavera scorsa abbiamo denunciato il degrado, con richiamo anche sulla cronaca nazionale da parte del Corriere della Sera. Che resta lì, con buona pace di tutti, a fare da emblema del declino biellese, o almeno del declino di un «Biellese che fu». Ma a parte il caso più evidente ed anche inflazionato, riconducibile a questioni familiari e finanziarie complesse, nel breve viaggio sulla Trossi in una manciata di chilometri, il panorama resta abbastanza impressionante.

I VUOTI – Partiamo da nord, ad una manciata di passi dagli Orsi, sul lato opposto della carreggiata, accanto all’immancabile Shun-Fa, campeggia l’ex Mosca Mercato, tre capannoni interi e interamente vuoti, che ci accompagnano fin quasi a lambire la rotonda successiva, d’ingresso a Gaglianico. Scendendo verso la svincolo per Candelo e Sandigliano s’incappa sull’ex Troni, grande magazzino dell’elettronica e della tecnologia che ha chiuso i battenti ormai da anni, con relativo stabile abbandonato. Proprio di fronte, dall’altro lato della strada, ci tiriamo su un po’ il morale con una nuova costruzione, in via d’ultimazione e per ora vuota, Che si spera non resti tale. Dalle stesse parti, tra le fila dei concessionari, si trovano alcune vetrine smesse sulle quali campeggia il cartello «vende».

ZONA FIERE E OUTLET – Fermandoci nell’area di Biella Fiere, davanti a Iveco, cominciamo con tre campate di capannone con area espositiva e annesse vetrine, su cui si leggono da sinistra a destra «affitta salone», «vende», «affitta salone», segue altro capannone in condizioni non proprio ottimali. In territorio di Verrone, doppia corsia di fatiscenza: sul lato destro quel che rimane del Fifty Store e di un altro «vicino di casa», centinaia di metri quadri di outlet della moda, che ai tempi d’oro segnavano gli ingressi con i contapersone, a manciate di centinaia al giorno. Sull’altra corsia, fila di stabili industriali, anche provvisti di area espositiva, all’apparenza vuoti, quantomeno nella parte anteriore visibile dalla strada. Sempre in tema di outlet, poche centinaia di metri più giù, spariti Diesel, Guess, Calvin Klein e simili, insieme al raffinatissimo Cashmere, ma almeno lo stabile resta piena attività ad appannaggio quasi esclusivo di Mapfre ed altre realtà di carattere industriale.

VENDESI E AFFITTASI - Ancora a Verrone, in prossimità del semaforo che porta in paese, altre quattro aree in attesa di nuova destinazione, tra «vendesi» e «affittasi». In ingresso a Massazza ancora uno stabilimento in vendita, con i vicini locali ad uso ufficio in affitto, mentre chiude la rassegna un’officina dismessa, con un cartello «affittasi» scritto a mano che ha l’aria d’essere appeso lì da un bel po’. Questa mappatura non ha la pretesa di essere esaustiva, è solo il resoconto di un viaggetto su una strada maestra, così come la può vedere dal proprio finestrino ciascuno di noi. Quindi qualsiasi rettifica, specie se in positivo, sarà molto gradita.

Ennesimo capannone inutilizzato lungo la Trossi (© Diario di Biella)