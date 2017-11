Pareggio esterno per la Biellese di mister Braghin

BIELLA - Secondo pareggio di fila per La Biellese di mister Maurizio Braghin, che in trasferta ottiene un punto per la classifica del campionati di Eccellenza.

CRONACA - Al Comunale di Romentino La Biellese si presenta con la formazione fotocopia di quella messa in campo al Pozzo contro il Trino. Le novità dei bianconeri sono in panchina, dove a sedersi tornano Botto Poala e Pierobon dopo il periodo di stop per infortunio. La direzione della gara è affidata al fischietto della sezione di Chivasso il signor Bevere. Minuto 2 prima occasione de La Biellese, Vanoli trova a piedi freddi un lancio millimetrico per Latta che a tu per tu con il portiere prova la conclusione con il piattone sul primo palo ma Zenoni con una mano compie un grande intervento. Minuto 12 la risposta dei padroni di casa arriva da un calcio battuto rapido sul primo palo Latta devia sulla traversa e palla ribattuta dalla difesa. Minuto 13 Salzano su punizione prova un tiro a giro sul primo palo, palla che finisce sopra la traversa. La Biellese al minuto 34' passa in vantaggio, Canton pennella un cross per la testa di Vanoli che impatta bene, decisiva la deviazione di un difensore che mette fuori causa il numero uno della Romentinese. Romentinese e Cerano 0 La Biellese 1. La risposta dei padroni di casa arriva ancora una volta da piedi di Salzano su calcio piazzato, ma trova solo la parte alta della traversa. Il primo tempo si conclude con La Biellese in vantaggio per una rete a zero. Al minuto 20 della ripresa la squadra di casa raggiunge il pareggio. Bigioni dal limite dell'area sfrutta un batti e ribatti e poi prova la conclusione, palla che finisce in rete dopo una deviazione dubbia. Romentino e Cerano 1 La Biellese 1. La risposta de La Biellese arriva su calcio di punizione con Canton che costringe Zenoni agli straordinari. Minuto 40' Salzano salta bene Ferrarese e da posizione defilata prova la conclusione, Goio devia in angolo. La Biellese nei minuti di recupero vicinissima al gol con Ferrarese che di teta fa la barba al palo.

Romentinese e Cerano - La Biellese

Romentinese e Cerano: Zenoni, Gibbin(Ciana 1'st), Nasali, Bigioni, Deri, Dorigo, Salzano(Bisesi 45'st), Tenkorang(Ottino 37'st), Mullici, Malaspina(Grieco 12'st), Eliseo. A disp. DI Pierri, Ottino, Naggi, Tenkorang, Bisesi. All. Rotolo.

La Biellese: Goio, Cristino, Cremonte, Corio, Ferrarese, Sella, Canton, Vanoli, Latta (Pierobon 22'st), Scavetta(Botto Poala 4'st), Artiglia (Caneparo 40'st). A disp. Biolacti, Fabiano, Mancin, Maiolatesi. All. Braghin.

Marcatori: Vanoli 34'pt (BI); Bigioni 20' st(RO);

Ammoniti: Bigioni 22' (RO); Eliseo 17' st (RO); Goio 21'st (RO); Artiglia 33'st (BI);

Espulsi: Bigioni 21'+31'st(RO);

Terna Arbitrale: Bevere, De Giulo, Gilli.

Calci d'angolo: 3-6