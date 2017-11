Bielmonte: in fiamme un alloggio

PIATTO - Diverse squadre dei vigili del fuoco, di Biella e del distaccamento di Ponzone, stanno intervenendo a Bielmonte per un alloggio in fiamme. Il rogo, malgrado il tempestivo intervento, avrebbe già intaccato il tetto. Fortunatamente, in quel momento, nell'appartamento non c'era nessuno e attualmente, i carabinieri, stanno cercando di risalire al proprietario. Non si esclude che le fiamme siano scaturite dall'impianto elettrico ma solo dopo che l'incendio verrà spento, si potrà fare chiarezza sull'accaduto.