Occhi sul diabete: martedì 14 novembre nell’atrio dell’ospedale di Biella  

BIELLA - Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la prevenzione sul diabete. Martedì 14 novembre - dalle 9 alle 16 - in occasione della giornata mondiale che punta i riflettori su questa patologia la Fand, Associazione Italiana Diabetici Onlus di Biella, in collaborazione con la struttura di diabetologia dell’ospedale di Biella promuove una iniziativa che punta a favorire l’informazione e soprattutto la prevenzione. Per il secondo anno questa manifestazione viene organizzata in ospedale; nell’atrio, di fronte al bar, sarà possibile eseguire controlli gratuiti per la glicemia, la pressione arteriosa, pressione oculare con tonometro a soffio (per chi lo desidera), calcolo diabetes risk score, esami non invasivi di grande utilità per la prevenzione delle malattie metaboliche e cardiovascolari. In prima linea ci saranno medici, infermiere e operatori volontari Fand abilitati e assicurati. Sarà rilasciata una scheda dei valori riscontrati, con la valutazione del medico presente, da poter poi consegnare al proprio medico curante. «Un abete… per il diabete», è lo slogan della Fand per questa manifestazione; ad offerta un piccolo abete per sostenere le attività dell’associazione italiana diabetici Biella.

​