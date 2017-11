Stamattina l'addio al medico stroncato a 40 anni

TRIVERO - Filomena La Pasta (40 anni) se n'è andata, ad appena quarant'anni, lavorando fino all'ultimo, da ammalata per i suoi ammalati all'hospice di Biella con la Lilt. La bravura di un medico, quale lei era, si misura anche con la dedizione, con l'umanità e con un senso del dovere e dell'altruismo che non hanno prezzo. Per questo Filomena era impagabile e mancherà a tutti quelli che l'hanno conosciuta. «Vogliamo ricordarla sorridente nello spettacolo che abbiamo condiviso» ha scritto Renato Iannì sulla sua bacheca del profilo facebook, docente ed esperto di teatro dando voce ad un sentimento di tante persone colpite dalla tragica notizia. I funerali della donna, stroncata da una forma tumorale, si svolgeranno lunedì 13 dalle ore 10,30 alla chiesa di Pratrivero.