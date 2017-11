A spasso con una mazza da baseball nell'auto: denunciato

BIELLA - Un 26enne di Biella, M.G., è stato denunciato dalla Polizia per porto abusivo di oggetto atto a offendere. Il giovane al volante di un'auto, ieri, domenica 12 novembre, è incappato in un posto di controllo e trovato in possesso di una mazza da baseball lunga 82 centimetri, che teneva nel bagagliaio. Quello che è peggio, è che non è stato in grado di giustificare il possesso dell'oggetto, non essendo nè un giocatore professionista e nè uno amatoriale. Da qui il deferimento all'autorità giudiziaria.