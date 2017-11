Sandigliano: ubriaco finisce con l'auto in un giardino

BIELLA - Ubriaco, perde il controllo dell'auto e finisce nel giardino di un'abitazione privata. L'incidente è avvenuto ieri, domenica 12 novembre, in via Roma, a Sandigliano. Intorno alle 20, una donna ha sentito un forte rumore e, affacciatasi alla finestra, ha visto una Fiat Marea entrare nella sua proprietà, dopo aver abbattuto prima una siepe e poi la recinzione, per poi fermarsi. Senza perdere tempo ha contattato il 112 e, in pochi minuti, una pattuglia è giunta sul posto. I militari dell'Arma, dopo aver identificato il conducente, un uomo di 48 anni, residente sul territorio, lo ha sottoposto ad alcoltest. L'esito, oltre che positivo, ha evidenziato che si era messo alla guida con un tasso alcolico di oltre quattro volte superiore al consentito. Al 48enne è stata ritirata la patente, a cui si è aggiunta la denuncia per guida in stato di ebbrezza.