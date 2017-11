Lavori in via Piave e via Repubblica, disagi fino al prossimo dicembre

BIELLA - Proseguiranno fino alla prima settimana di dicembre i lavori iniziati a fine ottobre in via Piave. Si tratta di un intervento di posa di nuove condutture e di risistemazione di quelle vecchie commissionato da 2i Rete Gas che nei giorni scorsi aveva già compiuto scavi in via Delleani e, per la riparazione di un guasto, in via Rigola all'altezza dell'incrocio con via Rosselli. A occuparsene è l'impresa Bazzani, con sede a Cerreto Castello. Concluso l'intervento sul primo segmento della strada, quello più vicino alla rotonda con via Carso, ora il cantiere si sta lentamente spostando verso via Torino. Man mano che si sposta l'area di intervento, viene limitato il traffico in un tratto della strada: in questo momento è ristretta anche la carreggiata per qualche manciata di metri in via Trento dove è obbligatoria la svolta per chi arriva da via Carso ed è chiuso il segmento tra l'incrocio con via Trento e quello con via Trieste in entrambe le direzioni di marcia. Il termine dei lavori, salvo imprevisti legati al maltempo. è fissato per domenica 3 dicembre. Da lunedì 4 le strade della zona saranno perfettamente transitabili.

VIA REPUBBLICA - Cominciano martedì 14 novembre i lavori sul marciapiede della carreggiata a scendere di via Repubblica, nel tratto oltre la rotonda con viale Matteotti. L'intervento fa parte della serie di lavori previsti per l'abbattimento delle barriere architettoniche in città e riguarderà il tratto tra l'angolo con viale Matteotti e il numero civico 9, all'altezza dell'ingresso del parcheggio ex Standa. Il cantiere, affidato all'impresa Sc Edil di Castellamonte, costringerà a una modifica alla viabilità: sarà infatti chiuso, nella sola direzione di marcia Nord-Sud, il tratto di via Repubblica tra viale Matteotti e via Bertodano. Per le auto sarà dunque obbligatoria la deviazione in via Cernaia. Tra i percorsi alternativi consigliati per lasciare il centro, c'è la svolta in via Dante per attraversare la città passando da via Pietro Micca oppure la variante via Marconi (o via Caraccio)-discesa dell'ospedale-via Cernaia. Il cantiere resterà aperto fino a lunedì 4 dicembre.