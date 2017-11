Carabinieri: tre denunciati per rissa

BIELLA - Due stranieri e un italiano, di età compresa tra i 20 e i 25 anni, residenti a Biella e Gaglianico, sono stati denunciati dai carabinieri per rissa. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 13 novembre, all'incrocio tra via Italia e via Dante, a Biella. Il terzetto ha iniziato a litigare, per futili motivi, fino a quando qualcuno dei passanti, attirato dalle grida, ha richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine. Gli animi, infatti, si stavano surriscaldando e dalle parole si sarebbe ben presto passati ai fatti. Alla vista delle divise dell'Arma, i tre contendenti si sono calmati. Identificati, ora dovranno rispondere davanti al giudice del tribunale di Biella del loro comportamento.