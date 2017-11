Mangiano e scappano senza pagare il conto

BIELLA - Mangiano in pizzeria e poi scappano senza pagare il conto. Protagonisti della vicenda sono tre giovani nord africani che, nel pomeriggio di ieri, lunedì 13 novembre, sono entrati in un punto di ristoro di via Italia, a Biella, gestito da un islamico. Il gruppetto si è fatto servire, intorno alle 23, quando di meglio offriva il locale, come pizze e altri stuzzichini, e, al momento di pagare, si è dileguato. Inutile la rincorsa fatta dal titolare per raggiungerli e farsi pagare. All'uomo non è rimasto altro da fare che rivolgersi ai carabinieri, fornendo anche una descrizione dettagliata degli avventori