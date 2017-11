Ladri in azione a Portula e Valdengo

BIELLA - Un 75enne di Netro è stato indagato dai carabinieri per furto di acqua. L'uomo si era allacciato, abusivamente, alla condotta idrica della società "Acque riunite». Quando il servizio si è accorto di quanto stava accadendo, ha richiesto l'intervento dei militari dell'Arma in supporto ai tecnici, che hanno provveduto a chiudere la condotta. E sempre in tema di furti, ladri in azione anche a Portula e Valdengo, da dove sono spariti orologi e monili in oro per un valore ancora da quantificare. Sui fatti stanno indagando i militari dell'Arma dei carabinieri.