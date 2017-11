Eurotrend ancora al Forum: c'è il pericolo Reggio Calabria

BIELLA - Agenda fitta di impegni per l'Eurotrend Biella. Domenica Siena, superata 75-57, mercoledì Reggio Calabria in casa e nel weekend Agrigento, in trasferta. I riflettori del Biella Forum rimangono accesi: i rossoblù tornano in campo tra poco più di 24 ore, domani, alle ore 20.30. Sul parquet amico, per l'anticipo della nona giornata di Serie A2, girone Ovest, arriva la Metextra Reggio Calabria, altra storica compagine della pallacanestro tricolore. Roster a completa disposizione di coach Michele Carrea e del suo staff. Jazz Ferguson e compagni arrivano alla sfida infrasettimanale da tre successi consecutivi.

L'ANALISI - Il coach della Pallacanestro Biella, Michele Carrea, così analizza la gara: «Seconda partita in casa in pochi giorni, come nel caso di Siena un’altra sfida contro una protagonista storica della pallacanestro italiana. Reggio Calabria quest’anno ha allestito un roster altamente competitivo con due americani d'esperienza nella categoria; Roberts inoltre ha assaggiato anche il campionato di A1, a dimostrazione del grande talento e della grande fisicità che il giocatore ex Siena può esprimere in questa Lega. È una settimana di partite ravvicinate, quindi l'incontro di domani è più difficile da preparare nel dettaglio e da organizzare sul piano tattico. Sarà pertanto una partita giocata all’interno dei nostri sistemi e delle nostre regole. In queste ore è importante soprattutto il recupero delle energie fisiche e nervose, negli ultimi allenamenti proveremo a inserire qualche concetto chiave che possa aiutare la squadra ad affrontare la gara nel miglior modo possibile. Vogliamo arrivare pronti all'impegno e regalare un'altra gioia al nostro pubblico».

DANNA LASCIA - Eurotrend Pallacanestro Biella e l'atleta Andrea Danna dopo sette giornate di campionato concludono il loro accordo bimestrale di collaborazione. Il general manager Marco Sambugaro dichiara: «Con grande senso di appartenenza verso il nostro Club e la nostra Città, passione e rigore nel lavoro quotidiano, Andrea si è messo a totale disposizione della prima squadra e di coach Carrea dal giorno del nostro accordo. La sua presenza ha fornito completezza a un roster momentaneamente orfano dell'infortunato Carl Wheatle e come da attese si è rivelata sempre efficace, sia nelle rotazioni in partita sia nell'attività settimanale in allenamento. Per tutto quanto svolto in queste otto settimane insieme a noi, a lui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti».