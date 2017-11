Andorno: donna travolta e uccisa da un'auto

ANDORNO MICCA - Tragedia all'alba di questa mattina, mercoledì 15 novembre, nel centro di Andorno Micca, dove una 58enne residente in paese è stata travolta e uccisa da un'auto. La vittima, Lucia Ughetti, stava attraversando via Matteotti sulle strisce pedonali, secondo la prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, quando è stata investita dalla Fiat Panda condotta da un pensionato di 84 anni, di Sagliano Micca. L'automobilista, disperato, si è subito fermato e chiesto aiuto ma, quando sul posto è giunta l'èquipe medica del 118, per la donna non c'era più nulla da fare. Era morta sul colpo.

LA VICINANZA DEL SINDACO - Lucia Ughetti era molto conosciuta in paese, dove il marito, Danilo Acquadro, lavora alla casa di riposo. «Una tragedia senza spiegazioni - commenta il sindaco Davide Crovella - e di cui fatico a rendermi conto. Una famiglia splendida, quella di Lucia e Danilo, e del loro figlio ventenne. Non posso che esprimere la vicinanza dell'amministrazione e di tutta la comunità a chi sta vivendo queste ore di immenso dolore».