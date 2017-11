Papa Francesco ad Oropa? Obiettivo per il 2020

BIELLA - Il 2020, anno in cui il santuario di Oropa sarà protagonista della quinta secolare incoronazione della Statua della Madonna (avvenimento che, a partire dal 1620, accade ogni 100 anni), è vicino e Oropa rimane uno fra i principali attrattori del territorio biellese e regionale, sia per i fedeli che per i turisti. La basilica superiore, tuttavia, necessita di importanti interventi di messa in sicurezza e completamento; anche in vista di un’eventuale visita papale, che altrimenti non sarebbe possibile. Così, la Regione Piemonte, con la collaborazione di Franco Ferraris e della Fondazione Crb che presiede, sta facendo in modo di reperire i 2,5 milioni di euro necessari agli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza anche con l’intervento di altre fondazioni bancarie piemontesi. Il diffuso accordo, promosso anche con il diretto interessamento del presidente Chiamparino, già sensibilizzato in merito durante una sua visita a Biella, dovrà portare al reperimento delle risorse necessarie per il completamento della basilica superiore di Oropa. Regione Piemonte metterà a disposizione 800 mila euro in tre anni, i restanti fondi necessari invece proverranno dall’accordo tra fondazioni che sta imbastendo proprio la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.