Cossato: rubano carne e "atterranno" l'addetto alla sorveglianza

COSSATO - I carabinieri stanno indagando per identificare i tre soggetti che ieri, martedì 14 novembre, hanno rubato della carne in un supermercato di Cossato e aggredito l'addetto alla sorveglianza che cercava di bloccarli. Si tratta di due donne e un uomo, che, entrati nell'esercizio commerciale di via Matteotti, si sono impadroniti dei generi alimentari per un valore non ancora definito. Poi, hanno cercato di oltrepassare le casse senza pagare. Qualcuno, però, aveva notato i loro movimenti e dato l'allarme, così si erano trovati davanti una guardia giurata. Questa ha cercato di fermarli, però è stata spinta e fatta finire a terra. Adesso i militari dell'Arma stanno visionando i filmati delle videocamere di sorveglianza e raccogliendo le testimonianze dei presenti, per risalire ai malviventi.