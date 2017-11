"Bocia. Diritti ai margini". Convegno sul lavoro minorile

BIELLA - "Bocia. Diritti ai margini .Il lavoro minorile dal bocia all’Italia del terzo millennio" questo il titolo della tavola rotonda programmata per venerdì alle ore 11, nel Museo del Territorio. Il progetto prende spunto dallo sguardo di Luigi Einaudi sulla condizione degli operai bielliesi, soprattutto sui «bocia» di fine 800 inizio 900 raccolto nel volume «Le lotte del lavoro» del 1924 pubblicato da Piero Gobetti, e arriva ai giorni nostri. Molti gli strumenti messi in campo per indagare il tema: un’attività di ricerca realizzata dalla biblioteca civica di Biella e dal Centro Studi Piero Gobetti di Torino; la realizzazione di uno spettacolo teatrale grazie alla collaborazione con l’associazione Ars Teatrando; una mostra promossa dal DocBi che raccoglierà i materiali prodotti nel corso delle diverse attività e del precedente progetto realizzato con la Cassa di Risparmio di Biella e infine un’attività didattica condotta presso il carcere minorile Ferrante Aporti di Torino dall’Associazione Ex Asilo Clelia Ferrua. Interverranno: Pietro Polito e Marta Vicari (Centro Studi Piero Gobetti), Danilo Craveia e Marcello Vaudano (DocBi), Marinella Bianco (associazione ex Asilo Clelia Ferrua), Anna Bosazza (Città di Biella).