Candelo: a fuoco il fienile di una cascina

BIELLA - Quattro squadre dei vigili del fuoco di Biella stanno operando dalla notte di oggi, giovedì 16 novembre, per avere ragione di un incendio scoppiato in una cascina di via Castellengo, a Candelo. Il rogo ha interessato un fienile, dove erano immagazzinate rotoballe di fieno. A dare l'allarme, poco prima delle due, è stata una vicina di casa, che ha visto i bagliori delle fiamme. Sul posto sono giunti in pochi minuti sei mezzi del Comando provinciale di via Santa Barbara, che si trovano tuttora sul posto. Non si registrano, fortunatamente, feriti e gli animali, ricoverati in un vicino capanno, sono tutti in salvo. Seguiranno aggiornamenti.