Lavori tra via Repubblica e viale Matteotti, code e disagi per gli automobilisti

BIELLA - È stata ritardata di un giorno la chiusura della carreggiata in direzione Sud di via Repubblica, tra viale Matteotti e via Bertodano. Il primo giorno di lavori ha portato in realtà il blocco alle auto in direzione Nord, nello stesso segmento, per consentire un intervento di altro genere all'altezza dell'angolo di via Cernaia, con non pochi problemi e disagi per gli automobilisti soprattutto nelle ore di punta della giornata. Il cantiere per il rifacimento del marciapiede con il conseguente abbattimento delle barriere architettoniche verrà aperto mercoledì 15 novembre e si chiuderà il 4 dicembre.

IL PUNTO - Per tutto questo periodo sarà sospesa la zona a traffico limitato in un tratto di viale Matteotti e su un lato di piazza Vittorio Veneto. Le auto che scendono dal Tribunale, una volta nella rotonda con viale Matteotti potranno svoltare a destra e proseguire fino a piazza Vittorio Veneto anziché essere costrette a deviare sull'altra carreggiata del viale in direzione opposta. Qui potranno svoltare a sinistra e raggiungere la rotonda all'incrocio tra via La Marmora, via Bertodano e via Torino. La decisione è stata presa per limitare i più che probabili ingorghi che, specie nelle ore di punta, sarebbero stati provocati dalla moltitudine di auto dirette verso Sud, ma con un solo percorso alternativo a disposizione dopo la chiusura della strada.