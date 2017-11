Andorno: domani le esequie di Lucia Ughetti

ANDORNO MICCA - Si svolgeranno domani, venerdì 17 novembre, alle 10,30 nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo, ad Andorno Micca, le esequie di Lucia Ughetti, la 58enne travolta e uccisa ieri da un'auto. Una tragedia che ha colpito due comunità, quella del paese di residenza della donna e quella di Sagliano, dove risiede l'automobilista di 84 anni che ha causato l'incidente. Quest'ultimo stava percorrendo via Matteotti al volante di una Fiat Panda, con a fianco la moglie, quando è avvenuta la tragedia. All'altezza delle strisce pedonali, per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri, si è trovato davanti Lucia Ughetti e non è riuscito a evitarla. Sbalzata sull'asfalto, la donna è morta sul colpo. Vani tutti i tentativi, portati avanti anche dell'èquipe medica del 118, per tentare di salvarla. La 58enne lascia il marito, Danilo Acquadro, dipendente della casa di riposo, e un figlio. Questa sera, alle 18,30 sempre nella parrocchiale di San Lorenzo, verrà recitato il rosario.