Martedì 21 novembre Matteo Renzi a Biella

BIELLA - E' di oggi la conferma dell'arrivo in città di Matteo Renzi, segretario nazionale del Partito Democratico, da qualche tempo in giro per l'Italia in una sorta di campagna elettorale anticipata in vista delle prossime politiche. L'ex presidente del consiglio non arriverà in treno. La sua presenza è prevista per le 16,45 a Città Studi. Sarà presente la collega di partito, la senatrice Nicoletta Favero, che ha lavorato molto per l'arrivo di Renzi sotto il Mucrone, oltre alle diverse autorità politiche e amministrative del territorio.