Sordevolo: rubati gioielli per 10 mila euro

SORDEVOLO - Colpo da 10 mila euro ieri, mercoledì 15 novembre, in un'abitazione di Sordevolo. I ladri, approfittando dell'assenza dei proprietari, hanno forzato una finestra sul resto e sono penetrati nell'alloggio. Dopo aver messo tutto a soqquadro, se ne sono andati portandosi via un più che discreto quantitativo di gioielli. Ai derubati non è rimasto altro da fare che denunciare l'accaduto ai carabinieri.

INDAGINI - E i militari dell'Arma stanno indagando su un altro colpo messo a segno, nella notte, in una casa di Occhieppo Superiore. A richiedere l'intervento di una pattuglia era stata una vicina, che aveva sentito dei rumori sospetti provenire dall'abitazione. Ed effettivamente, come è stato scoperto in seguito, qualcuno aveva smurato la cassaforte che si trovava in una stanza, l'aveva aperta e preso tutto il contenuto. In questo caso il danno si aggira sui 5 mila euro.