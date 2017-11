Biella: maxi rissa tra extracomunitari

BIELLA - Una decina di persone sono rimaste coinvolte ieri, mercoledì 15 novembre, in un feroce diverbio scoppiato al centro commerciale "I Giardini" di via La Marmora, a Biella. Sul posto è dovuta intervenire una pattuglia di carabinieri e poi in supporto, una volante della Polizia di Stato. I militari dell'Arma sono riusciti a bloccare e identificare tre persone: due ventenni di origini africane, senza documenti, e un biellese di 22. Tutti e tre sono stati indagati per rissa. Ora i militari sono alla ricerca dell'identità degli altri protagonisti dei fatti, di origine straniera. Ancora da capire anche l'origine dei fatti che tanta impressione hanno destato nei frequentato del centro commerciale.