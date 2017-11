Delegazione biellese alla sfida Italia-Argentina

BIELLA - Sabato 18 novembre, in occasione dell’incontro internazionale di rugby Italia – Argentina, che si disputerà a Firenze presso lo stadio ‘Artemio Franchi’, la Federazione Italiana Rugby firmerà una convenzione con Special Olympics Italia per una sempre maggiore diffusione del Flag Rugby Unificato a 7 in tutti i club e territori. Ad assistere al match e allo speciale evento, sono stati invitati alcuni atleti Special Olympics che si sono distinti per passione ed impegno ai Giochi Nazionali Estivi di Biella nella disciplina del Flag Rugby, con i loro accompagnatori.

CHI SONO - Tra questi, gli atleti di Biellarugby Asad, team nato dall’unione di Biella Rugby Asad e IIS Gae Aulenti. Saranno presenti a Firenze a rappresentare i colori gialloverdi, gli allenatori Manuela Gremmo e Lorenzo Bocca, la dirigente Bruna Ramella Cravaro e gli atleti: Manuel Satalino, Luca Vignacci, Andrea Vignacci, Matteo Stoppa, Andrea Foglio e Michele Pera.