Abbandona rifiuti. La multa è di 600 euro

MONGRANDO - Grazie alle telecamere installate all'Ecocentro di via Mombarone e all’attività di indagine della polizia municipale, è stato individuato il responsabile che nella giornata tra domenica 12 e lunedì 13 novembre ha deciso di abbandonare rifiuti davanti al centro. Non è la prima volta che accade in paese, e anche stavolta il responsabile è stato sanzionato con 600 euro di multa. Come già scritto e annunciato nei mesi scorsi, da parte dell'amministrazione comunale c'è la "tolleranza zero per chi abbandona rifiuti".

ATTIVITA' - «L’azione di controllo per contrastare l’abbandono illecito proseguirà in campagna e nei boschi dove quotidianamente si assiste alla pratica incivile del «lancio del sacchetto di immondizia», tutto questo nell’ottica di migliorare il servizio che già conta ottimi risultati - spiega il sindaco Antonio Filoni -. Chiede sempre e comunque la collaborazione della cittadinanza nel comunicare le targhe dei mezzi che vengono visti scaricare abusivamente».