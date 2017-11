Eventi a Biella, 8 cose da fare il 18 e 19 ottobre

BIELLA – Arrivano i mercatini natalizi ma ci sarà spazio anche per le serate musicali per la comicità e per molto altro. Ecco qualche consiglio per godersi il weekend nel migliore dei modi.



Il Mercatino degli Angeli

Domenica 19 novembre dalle 10 alle 18 a Sordevolo torna il Mercatino degli Angeli che ogni anno conta decine di espositori, provenienti dal Piemonte e dalle regioni vicine. Gli espositori, nelle casette o nei loro banchetti decorati con addobbi natalizi sono disposti per le vie del paese e offrono un suggestivo spettacolo che vi trasporterà nell'atmosfera natalizia. Passeggiando tra i banchetti e le casette potrete trovare esposti oggetti di artigianato, dolci leccornie e molte idee regalo. Quest'anno oltre 200 espositori presenti. Per informazioni: Associazione Teatro Popolare di Sordevolo 015 2562486, www.ilmercatinodegliangeli.it, info@ilmercatinodegliangeli.it

Assaggio a Nord Ovest

Fino al 19 novembre a Palazzo Ferrero (Biella Piazzo) «Assaggio a Nord Ovest». Un'opportunità di viaggio tra le tradizioni del territorio e la cultura enologica dell'alto Piemonte. Questa terza edizione celebra il confronto tra i vini biellesi e i vini dell'Etna, uniti dalle origini vulcaniche del suolo su cui nascono. Per informazioni e prenotazioni: prenotazioni@assaggioanordovest.com, www.assaggioanordovest.com.

Musica elettronica

A Hydro (via Serralunga) nuovo appuntamento di Campo Elettrico. La notte ove perdersi e ritrovarsi questo mese con una ospite speciale dall'Olanda: Mad Miran e Campo Elettrico Bad Boys. L'energia alimenta il suono, il suono crea movimento e il movimento di gruppo crea a sua volta energia. quello in cui crediamo, quindi, è questo rito in cui ogni singola persona diventa parte integrante, forza contribuente. maggiore sarà l'energia, migliore sarà la sua riuscita.

Concerti

Questo sabato sarà ospite al Vecchio Mulino di Valdengo una nota Band di Milano Rockabilly, Rock'n'Roll. Inizio concerto alle 22.30. I «The Goose Bumps» nascono nel 2013 dall'idea comune di 4 ragazzi della provincia di Milano di proporre dal vivo uno show selvaggio di brani originali, ma che si ispiri fortemente alla tradizione Rockabilly e Rock'n'Roll degli anni '50. Dopo un demo autoprodotto, esce nel 2015 per l'etichetta Rocketman Records il primo lavoro discografico della band dal titolo «Tremendous Rock'n'Roll», che li porta a girare in lungo e in largo il nord Italia e la Svizzera, calcando anche alcuni dei palchi dei festival e dei live club più importanti, tra cui Alcatraz e Bloom per citarne due. Dopo circa 200 concerti in poco più di 3 anni la voglia di infiammare i palchi dei 4 non accenna minimamente a calare e l'intenzione è quella di diffondere il più possibile il loro Rock'n'Roll in giro per l'Italia e l'Europa.

Comicità

Al Rosticino (Piazza Curiel 1G), sabato 18 Novembre, alle 21 la stand up comedy di Clara Campi sbarca a Biella. Nel suo monologo satirico, «Non sono femminista ma...», titolo che fa il verso alla frase «Non sono razzista ma...», Clara si chiede se sia veramente possibile per una donna non essere femminista, parlando del suo punto di vista sulle relazioni tra uomo e donna, dell'omosessualità, del razzismo e di He-Man. Per gli argomenti trattati ed il linguaggio utilizzato, questo spettacolo non è indicato ai minori di 14 anni. Ingresso libero.

Libri

Sabato 18 novembre alle 18 da Cigna Dischi, Maurizio Pellegrini racconta il suo libro "Portando il cane nel parco" attraverso le musiche che lo hanno ispirato

All'aria aperta

Domenica 19 novembre dalle 9 il Museo del Territorio Biellese organizza la camminata culturale guidata alla ricerca dell'oro biellese, da Biella alla Bessa, passando da Ponderano e Borriana. Programma: alle 9 ritrovo al Museo del Territorio, presentazione del percorso e degli elementi storici, alle 9.45 partenza in bus per l'Ospedale nuovo del Villanetto e poi a piedi per Ponderano. Visita ai monumenti e ripartenza a piedi per Borriana, con passaggio dalle cascine storiche, alle 12.30 ristoro a Borriana, alle 13.30 si riparte. Alla passerella sull'Elvo dimostrazione di ricerca dell'oro. Oltre la passerella si entra nel Parco della Bessa, alle 15 arrivo a Vermogno con visita al Museo dell'Oro della Bessa e merenda, alle 16.30 ritorno in bus a Biella. Il percorso a piedi supera i 10 km, è in piano ma si richiede un minimo di allenamento, calzature da trekking e abbigliamento adatto anche per il cattivo tempo. Per informazioni e prenotazioni:015 461765 o 348 1521284.

Mercati della tradizione

A Biella Vandorno, presso il Salone Cooperativa (strada Cantone Ramella Gal 3), l'appuntamento annuale con la 36esima edizione del Mercatino del Vandorno. Le cose migliori, realizzate dalla sapienza e dall'esperienza della gente. Lavori di antico artigianato femminile: tovaglie, lenzuola, asciugamani, confezioni, cuscini, centrini, sciarpe e altro ancora. Oggettistica per Natale e per tutto l'anno: vasi e vasetti, sottovasi, soprammobili, segnaposto, candele decorate, decoupage. Gastronomia locale di gusto casalingo: formaggi locali, antipasti e piacevolezze, ravioli freschi, dolci e dolcetti. Inaugurazione: sabato 18 novembre alle 14.45, con la benedizione del parroco don Vittorino Pasquin. Aperto per quattro successivi fine settimana. Per informazioni: 015 2531291, www.cooperativasocialevandorno.it, casaperanziani@cooperativasocialevandorno.it.