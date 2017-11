Giovane automobilista perde 50 punti patente

BIELLA - Cinquanta punti decurtati e patente ritirata per un 20enne biellese, sorpreso dalla Polizia ubriaco al volante e impegnato in una manovra rischiosa. I fatti risalgono alla notte del 15 novembre. Erano circa le 2 quando il giovane, su una Fiat Punto, ha effettuato un sorpasso in curva, in via Tollegno, a elevata velocità. Bloccato dagli agenti, questi si sono subito accorti che l'alito puzzava di alcool tanto che, sottoposto in seguito a test, è risultato positivo con un tasso doppio a quello consentito. E già qui era scattata la denuncia, a cui sono seguiti 370 euro di sanzioni per il sorpasso in curva e l'eccesso di velocità. Per quello che riguarda i punti della patente, a fronte delle violazioni al Codice della Strada ne sono "saltati" 25, raddoppiati a 50 in quanto il 20enne risultava neo patentato.