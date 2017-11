Polizia: sequestrati 14 grammi di sostanze stupefacenti

BIELLA - Quasi 14 grammi di sostanze stupefacenti sono stati sequestrati ieri, giovedì 16 novembre, dagli agenti della Polizia di Stato. A esserne in possesso L.A., 23 anni, di Sandigliano, conosciuto da tempo alle forze dell'ordine per reati specifici. Il giovane stava percorrendo corso 53esimo Fanteria, a Biella, quando è stato notato dagli agenti e controllato. Addosso aveva due involucri, uno contenente hashish e l'altro marijuana. La successiva perquisizione effettuata a casa, ha permesso di rinvenire altra droga, per un totale di quasi sei grammi di hashish e circa 8 di marijuana. Ma non basta. Era anche in possesso di una cartuccia calibro 12. È stato quindi denunciato per detenzione di stupefacenti e abusiva di parti di armi. E un brillante intervento della Squadra Volanti, l'altro giorno, ha permesso di recuperare altro stupefacente. Ad averlo era un cittadino pakistano, che stazionava ai Giardini Zumaglini.