Biella: anziano trovato morto in casa

BIELLA - Lutto, a Biella, per la scomparsa di Francesco Isgrò, 93 anni. L'anziano è stato trovato morto nella sua abitazione di via San Giuseppe dai carabinieri. A richiedere il loro intervento era stato un familiare del pensionato, che da qualche giorno non aveva sue notizie. Inoltre non riusciva ad aprire la porta di casa, con le chiavi di riserva. Quando i militari dell'Arma sono riusciti a entrare nell'abitazione, hanno trovato Francesco Isgrò nel letto, deceduto da qualche ora, per cause naturali, come ha in seguito stabilito il medico legale.