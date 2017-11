Sagliano: giovane finisce con l'auto in un ruscello

BIELLA - Una 24enne di Sagliano è rimasta lievemente ferita in un incidente avvenuto ieri, giovedì 16 novembre, in paese. La giovane, al volante della Opel Corsa del fidanzato, stava percorrendo via Martiri della Libertà quando ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada, in un ruscello. Trasportata al Pronto Soccorso di Ponderano, è stata medicata e subito dimessa. Illeso, invece, il conducente di una Fiat Uno uscito dalla sede stradale in frazione Frignocca, a Valle Mosso. Si tratta di un 56enne, residente in zona, che ha poi provveduto a far recuperare il veicolo, trovato incidentato dai carabinieri, dal carroattrezzi.