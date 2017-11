Renzi, annullata la visita di martedì. Ora il Pd lavora per il 28 novembre

BIELLA - Contrordine: il segretario nazionale ed ex premier Matteo Renzi non sarà a Biella, martedì 21 novembre, come annunciato nei giorni scorsi: avrebbe dovuto incontrare elettori, simpatizzanti e cittadini nel pomeriggio negli spazi di Città Studi. L'annullamento della data è sicuro. Ora la segreteria provinciale sta lavorando per un'altra data, possibile. Si parla del prossimo 28 novembre, con orari e destinazione ancora da definirsi. Renzi sta girando l'Italia con il treno "Destinazione Italia".