Ternengo, le fiamme distruggono un garage

TERNENGO - Ancora da chiarire le origini dell'incendio che, oggi, intorno alle 12, ha distrutto un garage in frazione Serracuta. La proprietaria dell'abitazione, viste le prime fiamme, è riuscita a spostare l'automobile, in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco che ha prontamente contattato. Le squadre arrivata dal Comando provinciale hanno poi provveduto a spegnere le fiamme, anche se la struttura è crollata durante le operazioni, e a mettere in sicurezza il sito.