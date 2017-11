I Giardini Zumaglini ridotti a un "tossic park"

Continua l'offensiva lanciata dalla Polizia di Stato contro la diffusione, sul territorio, di sostanze stupefacenti. Ieri, venerdì 17 novembre, un 51enne, M.C., residente a Biella, pregiudicato, è stato bloccato dalle Volanti con circa sessanta grammi di hashish, suddivisi in nove pezzi. L'uomo, intorno alle 14, era stato notato aggirarsi, con fare sospetto, ai Giardini Zumaglini. In sella a una bicicletta, invece di percorrere i sentieri pedonali, si avventurava nel verde. Tenuto sotto controllo, è stato visto avvicinarsi con fare guardingo a una panchina e prelevare due sacchetti dove, gli agenti hanno scoperto in seguito, c'era la droga. Ora è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti. Quello che ormai appare sempre più scontato è che uno dei principali polmoni verdi della città si stia trasformando in una sorta di "tossic park", dove gli scambi di droga, tra pusher e clienti, avvengono quasi quotidianamente.