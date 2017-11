Promessa della ginnastica investita sulle strisce pedonali a Pavia

BIELLA - Greta Riccardi di primo mattino a Pavia è stata investita da un camion mentre andava a scuola in bicicletta. Le condizioni dell’atleta sono apparse da subito gravi. E’ stata immediatamente trasportata all’ospedale San Matteo dove è appena terminato l’intervento chirurgico. Nelle prossime ore sarà portata all’ospedale Niguarda, dove verrà sottoposta a nuovi interventi. La notizia dell’incidente si è diffusa immediatamente nella grande famiglia della Ritmica italiana. Ammutolite e costernate per l’accadimento le compagne di squadra e lo staff tecnico e dirigenziale della società biellese. «Cara Greta, siamo vicini a te ed alla tua famiglia in questo difficile momento che auspichiamo saprai superare con la stessa determinazione che ha sempre contraddistinto i tuoi impegni nella vita e nella ginnastica. Ti aspettiamo per continuare quel percorso di crescita che assieme abbiamo intrapreso e che con grande impegno stiamo portando avanti. Forza Greta siamo tutti con Te» questo l’affettuoso augurio che giunge da compagne, allenatrici e dirigenza della Rhythmic School.