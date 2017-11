Riva ridotta nella notte a un campo di battaglia

BIELLA - Brutta sorpresa questa mattina, sabato 18 novembre, per i residenti del quartiere Riva di Biella, che hanno trovato la strada ridotta a un campo di battaglia. Nel cuore della notte, infatti, qualcuno ha staccato le reti di plastica di colore arancione di un vicino cantiere edile e le ha gettate in mezzo alla strada. Ma non basta. Il marciapiede che collega l'incrocio di via Belletti Bona con quello di via Dante, in via Italia, presentava numerose macchie di sangue, che i commercianti hanno poi lavato. Da alcune informazioni raccolte in zona, sembra che tra le 2 e le 3 di notte, sia scoppiato un violento litigio tra almeno tre persone, una delle quali di origini nord africane. Del gruppetto, a uno sarebbe stato sferrato un violento pugno sul naso, mentre un altro sarebbe stato colpito alla testa con una pietra. Sull'episodio sta ora indagando la Polizia di Stato.